Volle buit voor Almelose zijspancrosser Veldman in Lochem

Primeur in Almelo, een paasei­tjesproe­ve­rij: ‘Laat dat avondeten maar zitten’

ALMELO - Nieuwste attractie in Almelo: de paaseitjesproeverij. De ludieke primeur ontrolde zich zondagmiddag in het Huis van Katoen en Nu. Jong en oud, 27 deelnemers in totaal, meldden zich aan de tafels in het sociale hart van de stad. Gezelligheid stond voorop. Maar de smaakpapillen moesten wel op scherp worden gezet.

4 april