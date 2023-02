Volleybal: Set-Up’65 vergroot zorgen van Dynamo Tubbergen

De situatie van Dynamo Tubbergen in de topdivisie wordt steeds nijpender. Dinsdagavond verloor het team van trainer Damir Colo in Ootmarsum met 3-0 van streekgenoot Lammerink Installatiegroep Set-Up’65. Dynamo blijft met nog zes duels te spelen steken op de elfde plaats met elf punten. De achterstand op de veilige tiende plek bedraagt zes punten.

De derby tussen Set-Up’65 en Dynamo Tubbergen was verre van hoogstand. Colo sprak van een ‘typische doordeweekse wedstrijd’. “Van beide kanten was het niet best. Helaas was ons spel nog slechter dan dat van Set-Up.” Marcel Veneklaas, trainer van de Ootmarsumse vrouwen kon zich daar wel in vinden. “Het was een saaie dinsdagavondwedstrijd. Wij maakten veel servefouten en konden Dynamo niet onder druk zetten. Maar zij maakten ook veel fouten.”

Hoewel het spel niet echt kon bekoren, was het scoreverloop in de eerste twee sets des te spannender. Dynamo was in de eerste set een punt of vier ‘los’, maar zag Set-Up in de slotfase dichterbij komen tot 22-20. Door een paar eigen fouten gaven de Tubbergse vrouwen de voorsprong uit handen, waarna Set-Up met de setwinst aan de haal ging. Dat scenario herhaalde zich in de tweede set, toen Dynamo een 22-18 voorsprong weggaf. “Vanaf dat moment weten we amper nog te scoren”, sprak Colo. Het is een terugkerend probleem bij zijn ploeg.

Dreun

Dat in beide sets een zeker lijkende voorsprong uit handen werd gegeven, was een dreun van jewelste voor de Tubbergse vrouwen. In de derde set stapelden de fouten zich op bij de bezoekers, waardoor Set-Up in rap tempo uitliep. Het lukte Dynamo niet meer om het tij te keren.

Set-Up deed met de overwinning goede zaken en steeg naar de vierde plek in de topdivisie A. Dynamo moet vrezen voor deelname een promotie- en degradatiewedstrijden aan het eind van het seizoen. De nummers elf van de beide topdivisies strijden met de nummers twee uit de eerste divisie om twee plaatsen in de topdivisie.

Vrouwen, topdivisie A

Lammerink Installatiegroep Set-Up'65 - Dynamo Tubbergen 3-0 (25-23, 26-24, 25-11).