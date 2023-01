Volleybal: Twente Cup opnieuw prooi voor Eurosped

Met de eindstrijd tussen beide eredivisionisten kreeg de Twente Cup de verwachte finale. Apollo 8 ontdeed zich in de groepsfase zonder al te veel moeite van eerste divisionist Tornado (2-0) en won met dezelfde cijfers van topdivisionist Set-Up'65. In de andere poule won Eurosped eenvoudig van Wevo’70 (2-0) uit de eerste divisie, maar had het beduidend meer moeite met topdivisionist Rivo Rijssen. In de eindfase van dat duel hield het team van trainer Jeffrey Scharbaai het hoofd echter koel, waardoor ook met 2-0 van de Rijssense vrouwen werd gewonnen.

Finale

In de finale was de eerste slag voor Apollo 8. De Bornse vrouwen keken in grote delen van de eerste set tegen een achterstand aan. Het werd zelfs 24-22 voor Eurosped, maar Jorieke Bodde bracht namens Apollo de stand in evenwicht. Charlotte Haar zette het team van de trainers Bart en Thijs Oosting bij 26-25 op setpunt, waarna de Bornse vrouwen het winnende punt tegen de grond sloegen. In de tweede set leek Apollo op weg naar de toernooiwinst, maar een 23-21 voorsprong werd niet over de streep getrokken. Eurosped scoorde tegen, waarna de Bornse vrouwen zichzelf de das om deden door drie aanvallen buiten de lijnen te slaan, 23-25.