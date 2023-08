Vonnis definitief: Take Care moet ruim 1,2 miljoen euro terugbetalen aan Menzis

Waarom moet een fietser hier nou stoppen? Hengeloër verbaast zich over voorrangs­si­tu­a­tie

Fietsers op de Laan Hart van Zuid in Hengelo hebben vrij baan. Langs de betrekkelijk nieuwe weg van het zuiden naar het centrum van Hengelo is het prettig doortrappen op aparte fietsstroken. Behalve bij de Slijperij. Daar moeten fietsers ineens in de rem. Waarom eigenlijk?