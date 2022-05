Voor de vijftiende keer ingebroken bij tankstation van Rob uit Almelo: ‘Leven van een pomphouder gaat niet over rozen’

Stratenma­ker, oer-Heraclied en de ‘Almelose Dries Roelvink’: Gertie Leushuis beleeft rond de derby zijn ‘finest hour’

ALMELO - Het is vandaag derby day, oftewel Heracles Almelo - FC Twente. De adrenaline giert dan door de aderen van oer-Heraclied Gertie Leushuis. Hij is een Almeloos fenomeen, onder meer door zijn fratsen in het stadion. Zaterdagavond beleeft hij zijn finest hour. Vanwege de wedstrijd, maar ook omdat zijn inmiddels beroemde Heracles-feest groter wordt dan ooit. Met als climax een zwart-witte mars naar het stadion. „Dit is nog nooit vertoond. We gaan geschiedenis schrijven.”

30 april