Voor duizenden euro’s aan stratenmakers gereedschap uit zeecontainer gestolen in Almelo

Het gaat onder meer om steenknippers, trillers en klemmen. Het materieel zat in een afgesloten zeecontainer, die stond aan de Canadahof in de wijk Rumerslanden in Almelo. De diefstal is vorige week gepleegd, tussen woensdag 16.15 uur en donderdag 07.00 uur. De container is open gebroken.