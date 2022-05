Voor Heracles Almelo dreigt de eerste divisie: het moeras waar de club niet meer uitkomt

Hoop is misschien wel dichtbij, want 50 kilometer ten noorden van Almelo ligt Emmen. Daar in Drenthe hebben ze het onlangs geflikt. Een jaar na de degradatie uit de eredivisie kampioen worden en promoveren. Het kan dus wel. Het grote FC Twente had dat drie jaar geleden ook al laten zien. Maar FC Emmen bewees dat ook een kleine en kwetsbare club daartoe in staat is.