Voorjaarsvakantie in Almelo: 8 x de leukste activiteiten voor kinderen

De voorjaarsvakantie is in aantocht, dit jaar van 25 februari tot en met 5 maart. Welke leuke activiteiten zijn er Almelo voor jouw kind(eren)? Het zijn er een heleboel! Wij hebben acht leuke activiteiten voor kinderen in onze stad uitgezocht en ze op een rijtje gezet.

Maak je eigen neonobject

Kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar kunnen in bibliotheek Almelo hun eigen neonobject maken. Ze kunnen hun eigen figuur kiezen en dat maken met materiaal in hun favoriete neonkleur. Is dit iets voor jouw kind? Zorg dan dat je op maandag 27 februari in de bibliotheek bent. Je kunt kiezen uit twee tijdstippen, in de ochtend en de middag. Klik hier om jouw kind gratis aan te melden.

Sportspektakel ouder en kind

Liever een sportieve activiteit? Dan kan je samen met jouw kind deelnemen aan het sportspektakel in de IISPA. Op maandag 27 februari zijn kinderen tot en met 6 jaar met hun ouder(s) welkom om samen te spelen. Schrijf je hier in om gratis deel te nemen.

Heb je kinderen boven de 6 jaar? Actief Almelo heeft meer leuke sportieve- en creatieve activiteiten in de voorjaarsvakantie.

Maak je eigen TikTok-dans

Is jouw kind het liefst de hele dag aan het dansen? Dan mag je kind 28 februari de workshop ‘Maak je eigen TikTok-dans’ op Kaliber Kunstenschool niet missen. Tijdens de workshop gaan de kinderen met een professionele dansdocent werken aan een nieuwe dans.

Er zijn op 28 februari nog veel meer leuke workshops om aan deel te nemen bij Kaliber Kunstenschool. De deelnamekosten voor een workshop zijn 7 euro per persoon.

Apenkooi

Als je kind van klimmen en klauteren houdt is dit de perfecte activiteit, een ochtendje apenkooien. Kinderen moeten proberen de tikker te ontwijken door over een groot aantal obstakels heen te klimmen.

Kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen op 28 februari gratis deelnemen aan het apenkooien in de gymzaal in de Kamperfoeliestraat. Bekijk hier hoe jouw kind mee kan doen.

Bioplastics maken

Wil jouw kind graag weten hoe het kan bijdragen aan een schonere wereld? In de voorjaarsvakantie kunnen ze bioplastic leren maken: een natuurlijk alternatief voor plastic. Tijdens deze activiteit ontdekken ze welke verschillende vormen er allemaal gemaakt kunnen worden van bioplastic.

Deze activiteit is om 14.00 uur in Natuurhus Almelo en is voor kinderen tussen de 6 en 10 jaar oud. Meld voor gratis deelname jouw kind aan.

Vrolijke violenvlag

Op woensdag 1 maart kunnen kinderen in de Intratuin in Almelo vlaggetjes bestempelen met violen en een slinger met gedrukte viooltjes versieren. Tijdens deze workshop krijgt je kind het materiaal dat ze nodig hebben, een drankje en iets lekkers.

Inschrijven kan voor twee tijdstippen, om 10.00 uur en 11.30 uur. De workshop duurt een uurtje en kost 4,50 euro per kind.

Nerf Battle

Deze activiteit is voor jongeren tussen de 11 en 17 jaar. Op donderdag 2 maart kunnen zij meedoen aan een Nerf Battle. De deelnemers worden om 12.30 uur verwacht voor een middag vol actie in de gymzaal in de Reeststraat. Meld je aan voor deelname.

Is dit niet helemaal jouw ding? Er worden ook andere activiteiten, zoals bubbelvoetbal, georganiseerd.

Sleutelhanger maken met 3D-printer

In de bibliotheek Almelo kunnen kinderen hun een eigen sleutelhanger ontwerpen die daarna met de 3D-printer geprint wordt. De gratis activiteit is op donderdag 2 maart van 14.00 tot 16.00 uur en is bedoeld voor kinderen tussen de 10 en 14 jaar. Aanmelden is wel nodig.

