Vraag naar proeflessen bij verenigingen neemt flink toe: Platform Almelo Actief is er nu ook als boekje en wijst de weg

ALMELO - Iets aan sport willen doen maar je weet niet wat? Dan is het tijd voor de Beweeg- en Cultuurgids Almelo. Voor het eerst is er een overzichtelijk boekje gemaakt waarin bijna alle verenigingen en cultuurorganisaties staan. De onlineversie bestaat al iets langer en is razend populair. Het aantal proeflessen is vorig jaar bijna verdrievoudigd.

Bijna alle verenigingen hebben wel een eigen website. Maar als je nog niet weet wat je wilt, dan is het flink zoeken om op de goede plek terecht te komen. Vooral ouderen die minder handig zijn met internet hebben daar moeite mee. Voor hen is er nu een papieren versie van de website aktiefalmelo.nl.

Buursportcoach Luc Nijhuis legt uit hoe het zit. „Veel mensen hebben zich voorgenomen wat meer te gaan bewegen. Maar wat ga je dan doen, en waar kun je terecht? Voor die mensen hebben we de Almelose verenigingen gebundeld op één plek. Online was dat overzicht er al, maar op papier nog niet. Daarom hebben we een gids gemaakt met een handzaam overzicht. Alle informatie staat bij elkaar. Je kunt er lekker in neuzen en iets leuks uitzoeken. Nieuw is dat we online nu ook het aanbod voor de volwassenen hebben toegevoegd.”

In de benen

Het blijkt dat Almeloërs sinds corona weer langzaam in de benen komen. Nijhuis: „Vorig jaar is het aantal aanvragen voor een proefles bij sportverenigingen verdrievoudigd naar 1500. Dat is een toename waar we heel blij mee zijn. Bijna alle verenigingen bieden gratis proeflessen aan. Zo kun je makkelijk proberen of een sport of activiteit iets voor je is.”

Het idee komt uit de koker van het Sportbedrijf Almelo, en is dus eigenlijk van de gemeente. Almelo timmert op allerlei manieren aan de weg om de mensen meer te laten sporten. Op die manier worden de gezondheid en het welzijn van de inwoners bevorderd. De gids helpt de mensen kiezen.

Voor de basisschooljeugd bestaat er al een papieren versie. Die heet Sjors Sportief en wordt aan het begin van het schooljaar uitgedeeld. Kinderen kunnen dan makkelijk zien wat er allemaal wordt aangeboden.

Het aanbod in de Beweeg- en Cultuurgids blijft twee jaar geldig. Het boekje ligt onder meer bij de bibliotheek, bij fysiotherapiepraktijken, sporthal IIspa en op verschillende andere plekken in de stad. Het boekje is gratis.