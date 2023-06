Vriezenveen leeft voor 3x3 basketbal: ‘Het is zichtbaar, mensen lopen langs en raken geboeid’

Davey Tel is ‘de kleine grote man’ van HVV Hengelo en dit is waarom

HVV Hengelo keert na vier seizoenen terug in de vierde klasse. De ploeg van trainer Hilbert van Gils versloeg zondag in de finale van de nacompetitie, in een eenzijdige wedstrijd, KSV: 3-0. Grote man aan de kant van Hengelo was Davey Tel (20).