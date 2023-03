Vriezenveense huisbaas bedreigt Poolse huurder met pistool: ‘Ze waren de baas in ons huis’

Drukte bij Twentse hondentrim­sa­lons loopt de spuigaten uit: ‘Ik lig elke nacht met pijn in bed’

Een bezoekje aan de kapper is voor ons mensen de normaalste zaak van de wereld. Maar ook een hond is regelmatig toe aan een frisse coupe. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want de meeste Twentse trimsalons zitten stampvol. „De coronapandemie heeft gezorgd voor een grote piek.”