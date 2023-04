Vriezenveense sleept politiechef voor de rechter, tóch geen 1 aprilgrap op de Bosrand en geen ‘gelukszoekers’ naar Twenterand

Of het verstandig is om een ruzie met je baas gelijk al te beslechten in een rechtbank, dat is een tweede. Of het helemaal lekker is voor de toekomstige arbeidsrelatie, idem. Maar één ding weet de korpschef van de politie zeker: met de Vriezenveense heeft hij beslist geen angsthaas in dienst genomen, als het op onrecht aankomt.