Vroomshoop schrikt bijna van succes scholensprint: ruim een ton voor stichting Kans voor een Kind

Binnenkort naar In het Volkspark? 7 x tips voor een leuke festival­out­fit

In het Volkspark en andere festivals staan niet alleen bekend om de leuke sfeer en goede muziek, maar ook om de mode! Je ziet er tientallen Enschedeërs in een mooie outfit. Wil jij er ook trendy bijlopen? Iris van Woudenbergh helpt je een handje. Zij is is beauty-, lifestyle- en moderedacteur bij tijdschrift Flair en vertelt alles over de festivalmodetrends van 2023.