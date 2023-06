Vroomshoop schrikt bijna van succes scholensprint: ruim een ton voor stichting Kind voor een Kind

MET VIDEO Monumenta­le eiken en beuken op De Eversberg krijgen ‘groeiboost’: ‘Maar we zijn geen wonderdok­ters’

Er hangt een flink prijskaartje aan en resultaat is niet verzekerd. Toch krijgen dertien monumentale eiken en beuken in de Engelse tuin op voormalig landgoed De Eversberg in Nijverdal deze week een ‘groeiboost’ om de levensduur van deze bomen te verlengen. „Maar we zijn geen wonderdokters.”