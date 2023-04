Vroomshoopse Boys dacht dat overstap Sportlust 1 aprilgrap was en is nu boos: ‘Onaangenaam verrast’

Om warm te worden pikt Pool flessen port op strooptoch­ten door Almelo; maar hij loopt telkens tegen de lamp

Hij had het koud, steenkoud. En om weer een beetje warm te worden pikte de 39-jarige Pool Andrzej S. flessen port in Almelo. In verschillende winkels. Maar telkens liep de man tegen de lamp. Nu kan hij in de cel op temperatuur komen.