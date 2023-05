Vrouw gewond bij steekpartij in Almelo, politie houdt drie verdachten aan

indebuurt.nl HobNob 2023 in Almelo: de line-up en meer informatie die je wilt weten

Het is bijna zover: de vijftiende editie van HobNob komt eraan. Zaterdag 1 juli is iedereen is welkom op het gratis pop- en rockfestival in het Schelfhorstpark in Almelo. Ben je benieuwd naar de line-up en andere belangrijke zaken? Je vindt het in dit artikel.