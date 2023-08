Vrouw in elkaar geslagen op Van Goghplein in Almelo, getuigen melden zich: ‘Het was kort, maar heftig’

Wie koopt Used Products in Almelo? Populair pandjes­huis zelf in etalage

Used Products dreigt te verdwijnen uit Almelo en daarmee uit Twente. De franchiseorganisatie voor inkoop, verkoop en terugkoop van elektronische producten zoekt met spoed een koper voor het pandjeshuis aan de Grotestraat 60. Wie wil Used Products in Almelo kopen?