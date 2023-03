Vrouwen verliezen zaak om ‘dwangarbeid’ voor kloosterorde met vestigingen in Tilburg en Someren

Bottenspe­ci­a­list Norbert Eeltink (56) uit Hengelo leeft van de dood: ‘Menselijke resten blijven we altijd vinden, ook Twente ligt er vol mee’

De dood is een vanzelfsprekend onderdeel van zijn leven. Norbert Eeltink, archeoloog en bottenspecialist, is dé autoriteit in Twente als het gaat om menselijke resten uit het verleden. Uitspraken over een eeuwig leven doet hij niet, wel over de manier waarop mensen in de loop van de geschiedenis zijn begraven. „Vragen stellen waarop alleen de doden het antwoord weten is onzin.”