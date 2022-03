Waar moeten de korfballers van AKC toch naartoe in Almelo? Misschien toch plek op Sportpark

ALMELO - Waar ligt de toekomst van AKC? Die vraag is actueel nu de verwachte verhuizing van de korfbalclub naar het complex van AVC Heracles niet doorgaat. Het is denkbaar dat de vereniging toch op Het Sportpark blijft. Ook het terrein van Luctor et Emergo aan de Horstlaan is een optie.

AKC komt aan de Sluiskade Noordzijde in de knel omdat de gemeente, na de bouw van een nieuw zwembad en een sporthal, in dit gebied woningbouw heeft gepland. Verhuizing naar AVC Heracles leek in kannen en kruiken, maar is deze maand toch afgeblazen. Het risico dat beide clubs bij verdere groei elkaar in de toekomst in de weg zouden gaan zitten was te groot.

AKC-voorzitter Ramon Post daarover: „Hoewel wij steeds vraagtekens hebben gehad over de haalbaarheid van een plek bij AVC Heracles vinden wij het jammer dat het niet doorgaat. Er was een beweging die kant op. Een nieuwe locatie brengt ook nieuwe energie mee. In die zin worden we wat geremd. Maar het gaat niet door.”

Quote Je wilt elkaar als clubs niet belemmeren in groei. Er moet ruimte blijven voor uitbrei­ding Jan Smelt,, voorzitter AVC Heracles

Daardoor hoeven de velden bij AVC Heracles (730 leden) geen kwartslag te draaien. „Wij stonden open voor de komst van AKC”, aldus AVC-voorzitter Jan Smelt. „We zijn er anderhalf jaar mee bezig geweest. Maar inpassing bleek toch lastig, zeker met het oog op de toekomst. Je wilt elkaar als clubs niet belemmeren in groei. Er moet ruimte blijven voor uitbreiding.”

Meerdere opties

AKC en de gemeente praten nu verder met elkaar. Zowel Ramon Post als wethouder Arjen Maathuis benadrukken dat die gesprekken constructief verlopen en dat meerdere opties worden verkend.

Er is een reële kans dat AKC (130 leden)op Het Sportpark blijft. De nieuw te bouwen sporthal en een outdoor speelveld zouden volstaan. Korfbalclubs hebben een binnen- en buitenseizoen en maken niet volwaardig gebruik van beide accommodaties. Als in de nieuwbouw van het Sportparkcomplex (zwembad en sporthal) een ruimte komt voor AKC is deze optie haalbaar. Post: „Zo’n combinatie is een reële mogelijkheid. Het moet dan wel inpasbaar zijn in het hele plan. Wij denken daarin mee.”

Mocht AKC Het Sportpark toch verlaten is het complex van Luctor et Emergo aan de Horstlaan een optie. Het hoofdveld wordt een kunstgrasveld waar ook op getraind kan worden. Daardoor komt een trainingsveld vrij waar mogelijk plek is voor AKC. De optie is nog niet besproken met de voetbalclub. Voorzitter Sandor Nijkamp: „Er zijn geen gesprekken. Het is 2,5 jaar geleden wel eens ter sprake geweest. Daarna zijn ze met AVC Heracles gaan praten. Het is nu niet aan de orde.”