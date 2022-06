Wachten op een huurwoning duurt in Almelo steeds langer, ‘maar valt relatief nog mee’

ALMELO - Mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning in Almelo moeten steeds langer wachten. Gemiddeld staan ze nu ruim drie jaar ingeschreven. Maar vergeleken met andere gemeenten krijgen nieuwe huurders in Almelo nog vrij vlot de sleutel.

Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen moet je ingeschreven staan bij het Woonburo Almelo. Deze organisatie regelt namelijk voor de woningstichtingen Sint Joseph en Beter Wonen de toewijzing. Samen hebben de twee corporaties ruim elfduizend huurwoningen in Almelo.

Drie jaar en een maand

Uit het jaarverslag 2021 van Beter Wonen blijkt dat gegadigden steeds langer moeten wachten. ‘De gemiddelde inschrijfduur bij een verhuring in 2021 was drie jaar en een maand. Dit is langer dan de afgelopen jaren en laat zien dat de druk op de woningmarkt in Almelo blijft oplopen', meldt het jaarverslag. In 2020 was de inschrijfduur twee jaar en drie maanden.

Toch gaat de toewijzing in Almelo nog vrij vlot, benadrukt woordvoerder Rutger Brunink van Beter Wonen in een toelichting. ‘Vergeleken met landelijke cijfers ligt de inschrijftijd in Almelo beduidend lager. Er zijn plaatsen, met schrijnende situaties, waar mensen zestien jaar staan ingeschreven en nog geen sociale huurwoning hebben.’

Woningzoekenden stijgt met 450

Uit het jaarverslag blijkt ook dat méér mensen reageren als er een huurwoning vrijkomt. In 2020 was het gemiddelde aantal reacties op een advertentie 62. Een jaar later is dat opgelopen naar 88. De cijfers van het Woonburo geven ook aan het verloop onder huurders aanzienlijk is gedaald. In 2020 leidden (vooral) opzeggingen tot 519 nieuwe verhuringen. December vorig jaar stopte de teller op 441. In dezelfde periode is het aantal ‘actief woningzoekenden’ in Almelo opgelopen van 3.432 naar 3.889.