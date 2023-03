Wat doet deze laadpaal midden op de stoep? ‘In een rolstoel kom je er niet langs’

Een laadpaal voor elektrische auto’s in Wierden staat op een wel erg vreemde plek. Het apparaat is midden op het trottoir geplaatst. Rolstoelers of mensen in een scootmobiel moeten zich in allerlei vreemde bochten wringen om het gevaarte te passeren.

Elektrisch rijden is razend populair. Vooral in Wierden. Wierden behoort in Overijssel tot de gemeenten met de meeste elektrische auto’s. En voor die wagens zijn laadpalen nodig, want het zijn er nog niet genoeg. Daarom werd er onlangs een laadpaal aan het Hooiland geplaatst. Leuk voor de automobilisten, maar minder leuk voor invalide buurtbewoners.

De laadpaal staat namelijk midden op de stoep. Geen stijl, vindt buurman Wilfried Perik. Hij plaatste foto’s van de onhandige locatie op Facebook en mocht zich verheugen op tientallen reacties en steunbetuigingen. „Mijn vrouw zit in een rolstoel. Vandaar dat ik me hier druk om maak”, reageert hij. „Want zie hier in een rolstoel maar eens langs te komen. Dat lukt niet.”

Glasvezelkabel in de weg

Perik trok ook aan de bel bij de gemeente Wierden. Die handelde snel en stuurde uitvoerder Siers naar de locatie. Het bedrijf probeerde maandagochtend om de laadpaal dichterbij de stoeprand te plaatsen. Dat lukte niet helemaal, laat wethouder Richard Kortenhoeven weten. „Vanwege een aanwezige glasvezelkabel kon de paal niet heel veel dichterbij worden geplaatst.”

Rolstoelers hebben nu ongeveer 90 centimeter ruimte. Dat is conform de regels, maar houdt nog niet over, bevestigt de gemeente. „Zeker als straks de bosjes in bloei staan en uitdijen. Dan kun je er ook niet meer langs”, geeft Perik aan.

Extra rij tegels

Een oplossing is al wel in de maak, zegt Kortenhoeven. „Er is contact geweest met de buitendienst. Onze mensen gaan daar op korte termijn een extra rij tegels leggen, zodat er voor invalide personen meer ruimte komt.”