Wat is eigenlijk een technisch beroep? Dat ontdekken kinderen bij Techniek Tastbaar op het Alma college

Techniek Tastbaar is voor het eerst in Almelo. In veel andere steden is het al eens georganiseerd. Het doel is om jonge kinderen te laten ervaren wat een technisch beroep is. Zo’n dertig bedrijven doen mee en hebben speciaal voor die dag proefjes en demonstraties bedacht. Leerlingen kunnen er, al dan niet met het hun ouders, rondlopen en zien wat er in de techniek allemaal te koop is.