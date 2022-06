Wat kun je allemaal doen op de Pinksterfeesten in Bornerbroek?

BORNERBROEK - Artiesten die niet tegen een biertje in hun mik kunnen, hebben niets te zoeken op de Bornerbroekse Pinksterfeesten. Het festijn is terug van weggeweest en Bornerbroek zelf kan alvast niet wachten op de festiviteiten. Het programma is dan ook bomvol.

Bekendste gezicht op de Pinksterfeesten van komend weekeinde is Samantha Steenwijk. De zangeres was lange tijd vooral een vast gezicht in talloze tv-programma’s, talentenshows, en televisiejury’s, maar richt zich de laatste tijd weer meer op haar zangcarrière. Haar optreden staat gepland voor zondag.

Vrijdag

De vrijdag is meestal om er een beetje in te komen. De eerste avond is bovendien vooral voor de echte Bornerbroekers. Of ze nu nog in het dorp wonen of al een paar jaar weg zijn, maakt niet uit. Dat is deze editie van de Pinksterfeesten Bornerbroek niet anders.

Het grootste deel van de vrijdagavond is ingeruimd voor de Brookeravond. Hier treden allerlei lokale helden op. Dat doen ze dit jaar gemaskerd, want het programma is gebaseerd op The Masked Singer, voor de gelegenheid omgedoopt tot The Masked Brooker.

Ook op vrijdag is het Bedrijvenuurtje, waarin ondernemers met elkaar het glas heffen.

Zaterdag

Braadworst, bier en allerlei Duits vermaak staan centraal tijdens de Deutsche Mittag. Kinderen kunnen zich ondertussen vermaken bij een kindervoorstelling en de Brooker Kids Games. Voor de jongste bezoekers zijn er het hele weekeinde kermisattracties, een grote zandbak en springkussens aanwezig.

Op zaterdag komen er verschillende artiesten naar Bornerbroek. Wolfgang Petry, House Of Rock en Wir Sind Spitze proberen de feestsfeer er flink in te houden.

Zondag

De zondag begint wederom op z’n Duits met Frühshoppen. De Brookerkapel en Twentelandkapel zorgen voor de muzikale omlijsting. De rest van de dag is vooral voor de liefhebbers van stunts en vuur. BMX’ers geven demonstraties op hun fietsen en brandweerlieden laten zien met welke gevaren zij zich regelmatig bezighouden.

Sportievelingen leven zich vervolgens uit op het beachvolleybaltoernooi en mensen die het iets rustiger aan willen doen, doen een poging bij het vogelschieten.

Volkszanger Michael Pigge uit Almelo, de formatie Beatcrooks, Zanger Kafke, DJ Marte Frazzie met Silfissa en Samantha Steenwijk staan zondag op het podium.

Maandag

Voor pinkstermaandag wordt heel wat spektakel verwacht bij het Fietsfrotten. Hierbij moeten deelnemers proberen om zo snel mogelijk met blote handen een fiets in elkaar te drukken, zodat die in een container past.

Iets kalmer gaat het eraan toe bij de demonstraties schapen drijven en oude ambachten. Op het terrein zijn tegelijkertijd allerlei landbouwvoertuigen te zien en kinderen gaan de strijd met elkaar aan tijdens de traptrekkerrace.

DJ Magnus en de Queen-tributeband Queen Forever sluiten de Pinksterfeesten muzikaal af.