Alles is klaar voor aftrap gloednieuw vmbo in Almelo, behalve het gebouw: ‘Maar we beginnen wel’

ALMELO - Het Alma College is er klaar voor. De nieuwe Almelose vmbo-school opent na de zomervakantie de deuren. Weliswaar nog even niet in het gedroomde pand, maar dat moet in juli 2023 alsnog goed komen, volgens kwartiermaker Jan van der Meij, die zich vanaf nu ook directeur mag noemen.

19 maart