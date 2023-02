Weg tussen Delden en Bornerbroek op de schop: ‘N741 is daarna klaar voor de komende 15 jaar’

Twentse crisisnood­op­vang asielzoe­kers langer open: ‘Nee zeggen is geen oplossing’

De kans is groot dat de Twentse crisisnoodopvanglocaties voor asielzoekers ook na 1 april openblijven. Staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) heeft die vraag voorgelegd aan de burgemeesters die namens hun veiligheidsregio’s in het Veiligheidsberaad zitten. Een meerderheid reageerde positief „Als we ‘nee’ zeggen, is er nog geen oplossing,” zegt burgemeester Sander Schelberg.

4 februari