Weiland vol pompoenen in Bornerbroek: Gerben heeft dit jaar twee hectare vol

De 19-jarige zaait, oogst, wast en verkoopt de vruchten in zijn Pompoenenschuur net buiten Bornerbroek. „Bijna twintigduizend stuks gaan er jaarlijks door mijn handen", vertelt hij. Tien jaar geleden begon voor Gerben als hobby de handel in pompoenen en kalebassen. Hij was nog maar een kleine jongen toen hij met een karretje door het dorp liep met daarin twintig pompoenen en kalebassen, die hij zelf had gezaaid en geoogst. „Ze waren zo weg en dat had ik niet verwacht. Dus dat smaakte het jaar erop naar meer en daarom leek me een stalletje hier aan de weg (Lohuisstraat) een veel beter idee.”

20.000 stuks

Ook het tweede jaar verliep de verkoop prima, dus kwam er van het één het ander. „Het werd steeds meer en toen bedacht ik ook de naam Gerbens Pompoenenschuur. Ik richtte een schuur naast mijn ouderlijk huis decoratief in en het gevolgd was dat er steeds meer mensen kwamen”, vertelt Gerben. „In de loop van de tijd werden we groter en groter. Dit jaar stond de teller de van oogst zelfs stil op ongeveer twintigduizend stuks.”

Soep of ovenschotel

In alle soorten en maten verkoopt Gerben inmiddels zijn pompoenen en kalebassen. En niet alleen in de regio, maar inmiddels door heel Nederland „De meesten worden toch als herfstdecoratie en met Halloween gebruikt. Van de tweehonderd soorten die ik heb, zijn er maar vijf eetbaar. Daar wordt soep van gemaakt of gaan in een ovenschotel”, zegt hij.

Sproeien en onkruid wieden

Een rondje op het land achter de boerderij van zijn ouders laat zien, dat nog lang niet alle vruchten geoogst zijn. Dus is er nog wel wat werk aan de winkel „Twee hectare vol heb ik ik dit jaar. Vanaf mei ben ik de hele dag aan het sproeien en onkruid wieden. Vanaf augustus begint de oogst die tot oktober duurt. Ik doe dit niet natuurlijk niet alleen, want ik krijg hulp van familie en van mijn kameraden”, vertelt Gerben verder.

Wat hij gaat doen als het pompoen- en kalebassenseizoen weer voorbij is? „Ik volg de hoveniersopleiding aan het Zone.college in Almelo. Dus dan begint school weer voor mij. Maar in mei begint voor mij weer het seizoen. En ik denk dat we volgend jaar nog groter worden, want ik wil graag blijven groeien. En het wordt weer net even anders dan voorgaande jaren. Misschien een nieuw soort erbij of zo. En ook wordt de Pompoenschuur weer helemaal opnieuw ingericht.”