Wie kroop er in het hoofd van miljonair Gerard Sanderink?

Video Arts Tim Verhagen blikt terug op hectische periode: ‘Patiënt is blij dat er een plek voor hem komt’

14:18 ALMELO/OLDENZAAL - Eind vorige week werd er een oplossing gevonden voor de patiënt die 105 dagen in het ziekenhuis ZGT in Almelo lag te wachten op een plekje in een verpleeghuis. Arts Tim Verhagen zei vrijdagavond in een video op zijn twitteraccount dat hij ‘buiten de gebaande paden’ een plek heeft gevonden. Verhagen zette zich vol overgave in voor het lot van de patiënt en dat maakte veel los.