Wierden is dringend op zoek naar toiletten voor mensen met hoge nood

Stel je voor: je bent een middagje aan het shoppen in Wierden of Enter, maar hebt ineens hoge nood? Waar ga je dan naartoe? De opties zijn beperkt. In de gemeente Wierden zijn slechts vier openbare toiletten beschikbaar. Dat moet anders en daarom is de gemeente dringend op zoek naar extra wc’s.

Bij Roetgerink Mode, de Albert Heijn in Enter, het gemeentehuis en kringloopwinkel 2Switch in Wierden kun je terecht als je heel nodig moet toiletteren. Deze vier locaties zijn aangesloten bij het initiatief HogeNood. De organisatie probeert met haar app de dichtstbijzijnde openbare toiletten in kaart te brengen. Veel gebruikers van de applicatie zijn buik- en blaaspatiënten. Voor hen is van belang dat er op maximaal 500 meter lopen een toilet te vinden is.

Meer toiletten nodig

Maar in de gemeente Wierden zijn slechts vier geregistreerde openbare toiletten. En dat is veel te weinig, vindt de gemeente. Wierden wil zich profileren als gastvrije en aantrekkelijke gemeente en daar horen wc’s voor inwoners, winkelend publiek en recreanten bij. Door het gemeentehuis te registreren als openbaar toilet wil Wierden het goede voorbeeld geven aan onder meer horecaondernemers en winkeliers.

Sterrenreview

Er zijn dus meer publieke toiletvoorzieningen nodig. Een bedrijf of instantie met één of meerdere toiletten kan zich aanmelden bij HogeNood. Via de app kan men zien welke wc’s open en gesloten zijn. Bovendien staat erbij of het toilet voor iedereen toegankelijk is en of er kosten aan verbonden zitten. Daarnaast is hygiëne heel belangrijk. Gebruikers kunnen, nadat ze hun plasje hebben gepleegd, een sterrenreview achterlaten.

De gemeente is van mening dat een opengesteld toilet een positiever gevoel geeft bij klanten. Volgens Wierden biedt een openbaar toilet in een bedrijf of instantie ook nog eens mogelijkheden voor meer omzet en klantenbinding.