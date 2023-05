Wierden wil meer openheid geven over opvang vluchtelingen: ‘Inwoners worden te vaak overvallen’

Wat hebben de Sportlaan en de Rondweg in Enter te maken met de Anjelierstraat, Ypeloweg en de Vlierdijk in Wierden? In deze straten worden zowel asielzoekers als Oekraïense vluchtelingen opgevangen. En dat bericht viel bij omwonenden niet altijd in goede aarde. „Inwoners worden te vaak overvallen en geconfronteerd met een opvanglocatie in hun achtertuin”, vindt raadslid Cindy ter Riet (NEW).