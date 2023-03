Wierdenaar B. (55) met bijl achter partner aan: ‘Ik sla je de hersens in’

indebuurt.nl Gezien in Opsporing Verzocht: vapende man steelt defibrilla­tor in Almelo

Een opmerkelijke diefstal was op dinsdag 7 maart te zien in Opsporing Verzocht. Een man heeft in Almelo een AED gestolen, een defibrillator. Het tv-programma liet beelden zien van de diefstal.