Wierdense straat al weken in het donker, maar er is licht aan het einde van de tunnel

WIERDEN - Al weken zitten ze in het donker, de bewoners van de Spoorstraat. Volgens hen zorgt de defecte straatverlichting voor onveilige situaties in de straat. Er werden meldingen gedaan bij de gemeente Wierden en Enexis, maar een oplossing bleef uit. Tot nu.

Halverwege december werd het donker in de Spoorstraat in Wierden. Er kwamen meerdere meldingen binnen bij de gemeente die op haar beurt Enexis inschakelde. Maar een oplossing werd er op korte termijn niet gevonden. Tot afgelopen woensdag, toen een meetwagen van Enexis opdook in de straat en onderzoek deed.

Graven

Volgens een woordvoerder van Enexis is de oorzaak van de storing ontdekt, maar kon deze niet meteen worden verholpen. „De storing is ontstaan nadat er bij eerdere werkzaamheden iets is misgegaan met de aansluiting van deze palen.” Het probleem doet zich volgens een buurtbewoner voor op de hoek van de Stationsstraat en Spoorweg waar Enexis woensdag aan het graven was. Om de storing op te lossen, moeten er onderdelen worden besteld.

Druk

Enexis betreurt het dat de oplossing van de storing lang duurt. „Het probleem is sinds december bij ons bekend, maar we konden het vanwege de drukte niet meteen oplossen. We hebben eind december relatief veel storingen gehad in het gebied waarbij klanten echt zonder elektriciteit hebben gezeten. Deze storingen verhelpen onze medewerkers altijd met voorrang.”

Maar er gloort licht aan het einde van de tunnel. Enexis verwacht dat de storing in de Spoorstraat eind volgende week is opgelost. „Helaas moeten we dus nog even geduld vragen van de omwonenden en passanten die er last van hebben.”