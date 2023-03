Wierdense zussen Shanti en Sanumaya krijgen kerkelijke steun: ‘Bomenproject Nepal in stroomversnelling’

De jaarlijkse Vastenactie, een initiatief van gezamenlijke kerken in Wierden, zamelt dit jaar geld in voor de Stichting Sarangi. De zussen Sanumaya Lensen en Shanti Tuinstra maken zich sterk voor hun geboorteland Nepal.

De zussen werden geadopteerd door Nederlandse gezinnen. Ze zetten zich al jaren in voor de bevolking en de natuur in hun geboorteland. Stichting Sarangi houdt zich momenteel bezig met een fruitbomenproject. Hierbij plant de stichting bijvoorbeeld mango- en bananenbomen in Nepal. Daar worden veel bomen gekapt, omdat de bevolking die nodig heeft voor haar dagelijkse gebruik. Hierdoor ontstaat er erosie. Sanumaya en Shanti willen die met nieuwe bomen reduceren.

Vastenactie

De zussen houden op 15 maart een actie waarbij ze Nepalese gerechten koken, om geld op te halen voor hun stichting. Daarnaast maken kinderen van Het Galjoen en de Mariaschool onder andere spaardoosjes in de vorm van een boom. Het geld dat ze ophalen door bijvoorbeeld klusjes te doen kunnen ze daarin opbergen. „We waren heel blij toen we werden gevraagd om bij de Vastenactie Wierden aan te sluiten. Ons bomenproject wilden we graag verder uitbreiden. Door deze samenwerking is dat in een stroomversnelling gekomen”, vertelt Sanumaya.

Doel

De stichting heeft al zo’n driehonderd bomen in Nepal geplant, maar van Stichting Sarangi mogen dit er nog veel meer worden. „Met het geld dat we inzamelen, willen we onder andere een opleidingscentrum opzetten. We willen de lokale bevolking de kans geven om alles te leren over het planten van bomen. De cursisten kunnen hun kennis daarover meenemen naar hun eigen dorpen. Zo kunnen we op veel plekken in Nepal bomen planten”, aldus Sanumaya.