Wil (79) bezoekt al dertig jaar veroordeelden in de gevangenis: ook als ze zitten voor een zedendelict met een kind

Koffie drinken uit mok met bijzonder stukje Almelose geschiede­nis

ALMELO - Eén van de schatten in het monumentale Hofkeshuis aan de Grotestraat in Almelo is een wandschildering uit 1778. Het gaat om een voorstelling op drie wanden van de stijlkamer, waarop de intocht van veldheer Quintus Fabius Maximus in Rome is afgebeeld. Menno Dimitri Ouderkerk van de stichting Nieuwe Twentse Kunst legt uit waarom de afbeelding nu op mokken staat.

19 december