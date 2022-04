Wim uit Aadorp begon met biljarten in het buurthuis, maar staat nu op het NK: ‘Ik ben geen kroegspeler’

Honderden Almeloërs hebben bloedhekel aan deelscoo­ters: ‘Weg met die zooi’

ALMELO - Terwijl verhuurbedrijf Go Sharing de loftrompet steekt over hun elektrische deelscooters in Almelo, vertegenwoordigt de poll op de website van Tubantia een heel ander geluid. Van de bijna 800 stemmers vindt 63 procent de groene tweewielers vreselijk. De dingen staan volgens de deelnemers altijd in de weg.

