Wolf gesignaleerd in buurt van Veenmuseum Westerhaar: schapen beschermd met speciaal hek

Gerrit (80) probeert vergeefs een huis voor zijn kinderen te bouwen: ‘Maar zelf bouwt de gemeente alles vol’

Twenterand gaat, als alle plannen doorgaan, weilanden vol bouwen met woningen. In het noorden van Vriezenveen zelfs naast een bedrijventerrein. Maar wat als je als bewoner een huis in een weiland wil bouwen? Gerrit Soepenberg (80) uit Vroomshoop krijgt het maar niet voor elkaar. „Maar toen Twenterand hier zelf een school wilde bouwen, was er geen enkel probleem.”