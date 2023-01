Wonen op XL Businesspark of boven de snelweg? Een geweldig idee

Met video Diep verscholen achter het groen in Enschede ligt dit icoon uit de jaren 50: ‘Eindeloos rolschaat­sen in de gang’

ENSCHEDE - Hun jeugd was onbezorgd in dit jaren 50-landhuis, dat toen nog niet was omgeven door woningen en wegen. Voor de kinderen van textielfabrikant Henk van Gelderen was het gewoon thuis. Hoe bijzonder het is realiseren ze zich nu pas, nu ze het hebben geschonken aan Hendrick de Keyser Monumenten in Amsterdam.

27 januari