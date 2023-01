Woonlasten in Almelo: dit zijn de kosten voor het jaar 2023

indebuurtAlmeloërs met een koopwoning betalen gemeentelijke belastingen. De hoogte van die belastingen verschilt elk jaar. Hoe zit dit in 2023? Zet je geld maar vast opzij, want zoveel gaan huishoudens in Almelo betalen aan woonlasten.

Huiseigenaren in Nederland betalen in 2023 gemiddeld 3,6 procent meer aan onroerendezaakbelasting (OZB) en riool- en afvalstoffenheffing dan in 2022. Dat is gemiddeld zo’n 30 euro meer in vergelijking met vorig jaar. Gemiddeld bedragen de woonlasten volgend jaar zo’n 880 euro per huishouden in Nederland.

Woonlasten in Almelo

In Almelo gaan de woonlasten in 2023 omhoog. Vorig jaar betaalden Almeloërs nog nét geen 900 euro aan woonlasten (898,27 euro). In 2023 wordt dat bedrag ruim twee tientjes hoger en ga je 919,86 euro betalen. Zo zien de prijsveranderingen eruit per kostenpost:

OZB: in 2022 bedroeg dat 319,73 euro, in 2023 is dat 324,60 euro. Zo’n vijf euro meer. Afvalstoffenheffing: in 2022 bedroeg dat 276,10 euro, in 2023 is dat 281,65 euro. Ook een verschil van zo’n vijf euro. Rioolheffing: in 2022 bedroeg dat 302,44 euro, in 2023 is dat 313,61 euro. Ruim 11 euro meer.

Goed om te weten: alle cijfers in dit artikel gaan over de situatie voor mensen met een eigen koopwoning en een meerpersoonshuishouden. Huurders krijgen geen ozb-aanslag en in sommige gemeenten betalen ze ook geen rioolheffing.

Hoogste en laagste woonlasten

Veel geld? In Almelo valt de verandering in woonlasten nog mee als je het vergelijkt met de Zuid-Hollandse gemeente Teylingen. Huiseigenaren zijn daar gemiddeld 167 euro meer kwijt dan in 2022. Inwoners van Doetinchem hebben meer geluk, want daar valt de gemiddelde aanslag juist 83 euro lager uit.

De cijfers in dit artikel zijn afkomstig van een steekproef onder 107 gemeenten, onderzocht door belangenorganisatie Vereniging Eigen Huis. Dit is in kaart gebracht door dataplatform LocalFocus.

Dit is een artikel van indebuurt Almelo. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!