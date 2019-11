Wurgslang van 1,5 meter aangetroffen in Almelo

Twentse directeur die 1,5 miljoen zorggeld vergokte niet vervolgd: 'Bizar’

14 november ALMELO - Directeur Nina Barsamian van zorgbureau Victorie wordt niet vervolgd door justitie. De vrouw kwam vorig jaar in het nieuws omdat ze anderhalf miljoen euro zorggeld had verbrast in het casino. Maar volgens justitie zijn geen strafbare feiten gevonden: Barsamian had de ‘leningen’ keurig verantwoord in de boekhouding.