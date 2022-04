Yolanda (42) uit Almelo stak huis in brand en krijgt tbs, zelf wil ze euthanasie

De 42-jarige Yolanda V. is door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het in brand steken van haar eigen huis in Almelo. V. kampt bijna haar hele leven met psychische problemen en is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. De rechters zijn verbijsterd over het gebrek aan hulpverlening.

In oktober 2021 gaat het mis bij Yolanda V. uit Almelo. Dagenlang wist ze de stemmen in haar hoofd te negeren. Dagenlang ook belde ze vergeefs met onder andere GGZ-instelling Dimence om hulp. Na vijf dagen van het kastje naar de muur gestuurd te zijn, houdt ze het niet meer en doet ze wat de stemmen zeggen. Op dinsdag 12 oktober sticht ze brand in haar huis aan de Almelose Jasmijnstraat.

Stemmen in haar hoofd

Tijdens de zitting in de rechtbank in Almelo werd snel duidelijk dat het met Yolanda V. niet goed gaat. Al vanaf 10-jarige leeftijd heeft de vrouw last van psychische problemen, waaronder stemmen in haar hoofd. Of de vrouw brand heeft gesticht was een vraag waar de rechtbank alleen juridisch gezien nog naar moest kijken. Want dat antwoord was al duidelijk. Net zoals de vraag of ze ontoerekeningsvatbaar was.

„U heeft al veel meegemaakt in uw leven”, zei de voorzitter van de rechtbank twee weken geleden. Ze las voor dat Yolanda haar zoontje is verloren. „Hij was ook een van uw stemmen toch?” „Ja, maar hem hoor ik niet meer,” antwoordde Yolanda. „Nu hoor ik twee goede en twee slechte stemmen.”

De echte vraag die voorlag in de zittingszaal was, hoe verder? Yolanda V. vertelde dat ze in de laatste fase van haar euthanasietraject was aangekomen. Door het jarenlange lijden hoefde het leven van haar niet meer. Dat ze binnenkort dood mag gaan was nog het enige lichtpuntje in haar leven.

Euthanasie in tbs-kliniek

Deze strafzaak vertraagt haar einde en zorgt ervoor dat V. niet thuis kan overlijden. Nu ze veroordeelt is tot tbs met dwangverpleging, beleeft de vrouw haar laatste momenten waarschijnlijk in een tbs-kliniek. Haar advocaat hoopte dat het misschien voor die tijd in een hospice mag.

Yolanda V. nam het Dimence kwalijk, zei ze tijdens de zitting. „Als ze me geholpen hadden was het niet zover gekomen. Dan had ik gewoon in mijn eigen huis euthanasie kunnen krijgen.” In de dagen voor de brandstichting handelde Yolanda V. volgens het boekje, bevestigt de rechtbank. V. belde dagenlang met Dimence op een ‘Bed op Recept’ te kunnen krijgen. Zonder resultaat.

Rechtbank verbijsterd

De rechtbank is verbijsterd over het gebrek aan hulp dat de vrouw heeft gekregen. De rechters schrijven dat Yolanda V. meerdere keren bij verschillende hulpverleners om hulp en opname vroeg „maar daar is, ook na aandringen door de ambulante hulpverleners, door de verantwoordelijke GGZ-instelling geen gehoor aan gegeven.”