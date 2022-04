Yolanda (42) uit Almelo steekt ten einde raad eigen huis in brand, en nu wil ze euthanasie

VIDEO De pijn van torenhoge prijzen laat zich voelen, bij de allerarm­sten van Almelo: ‘Je wordt beperkt, in alles’

ALMELO - De inflatie is torenhoog, prijzen voor gas, benzine en eten rijzen de pan uit. Dat het leven momenteel duur is, wordt gevoeld, door iedereen. Maar het raakt de een harder dan de ander, zien ze in gaarkeuken De Eethoek in Almelo. Een verhaal over de woorden van Rutte, onmogelijke keuzes en schaamte. „Ik krijg nu zeven tientjes in de week, dat went nooit.”

8 april