Youngtimers zijn dit jaar de nieuwe oldtimers op het circuit van de 17de Historische Motordemo Tubbergen

Zoektocht hospice Borne is eindelijk voorbij: plek gevonden in bedrijfswo­ning achter racketcen­trum

Het was een lange zoektocht, maar het is nu toch gelukt. Hospice Borne vestigt zich aan de Hosbekkeweg, achter het Racket- en Fit Center. Het pand moet nog wel wat worden aangepast, maar de bedoeling is dat het hospice nog dit jaar gaat draaien.