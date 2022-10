Z. uit Almelo voor rechter na ongevraagd sturen van foto geslachtsdeel: ‘Ik hoopte dat ze wat terugstuurde’

Door helse pijnen laat Janneke (52) zich niet reanimeren: ‘Elke ochtend verdrietig dat ik er nog ben’

Praat op tijd over het einde van je leven. Voor het te laat is. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde kwam naar Almelo om deze boodschap uit te dragen. Janneke Dijkstra (52) uit Almelo regelt het daarom nu. „Ik heb elke dag helse pijnen, lichamelijk ben ik op. Het is een keer klaar.”

2 oktober