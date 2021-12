‘Ze hebben Lotte het grootste goed ontnomen dat ze had, haar leven’

Heftige taferelen donderdag in de rechtbank Almelo, waar de nabestaanden van de omgebrachte Lotte het vonnis aanhoorden tegen de twee broers uit Wierden. Er was massale belangstelling van de media voor het vonnis in de spraakmakende zaak. De ouders hebben slechts voor een deel duidelijkheid over de toedracht van het drama, waarin hun Lotte ongewild de hoofdrol speelt. De emoties liepen hoog op na het uitspeken van de straf. „De broers hebben het grootste goed dat Lotte had van haar afgenomen, haar leven”, zei de rechter bij het uitspreken van het vonnis.

Volop bewijs voor rol van de twee broers

De rechtbank acht bewezen dat de twee broers, toen nog 15 en 17 op 10 januari van dit jaar met Lotte naar industrieterrein het Wendelgoor zijn gereden om haar te straffen voor het versturen van een naaktfoto van de oudste broer, het zogenaamde sexting. Die strafexercitie liep volledig uit de hand. Ze kreeg klappen en trappen en de oudste probeerde haar te wurgen. Lotte werd diezelfde avond dood aangetroffen door de vader van de broers, die thuis waren gekomen met een verhaal dat ze iets in het water hadden zien liggen dat op een mens leek onder het maaisel van riet. De vader wist toen nog niet dat het om Lotte ging en dat zijn zoons daar verantwoordelijk voor waren.

Angstaanjagende reconstructie

De politie maakte een reconstructie van de laatste minuten van het leven van Lotte aan de hand van bewakingsbeelden en onderzoek op de plaats delict. Het was een even gruwelijk als angstaanjagend relaas dat door de voorzitter werd voorgehouden. Vanaf het moment dat ze iets voor half 3 bij de oudste broer op de scooter stapt tot aan het laatste levensteken. Lotte heeft zelfs een vriendin geappt om haar locatie via de telefoon in de gaten te houden. Om 14.58 uur die middag zwijgt haar telefoon. Dat is het moment dat ze door de oudste broer het water in is geduwd of geschopt. Ze was toen al overleden.

Grootste rol voor de oudste

Het Openbaar Ministerie (OM) trok alles uit de kast om de bewijslast rond te krijgen. Op de handschoenen van de oudste werd DNA-materiaal en bloed van Lotte aangetroffen. Bij de jongste van de twee was dit niet het geval. Hij werd een dag later aangehouden en de rechtbank gaat er van uit dat hij mogelijke sporen heeft gewist. Eenmaal aangehouden, zette de politie de twee broers bij elkaar in de hoop dat ze met elkaar over hun gruwelijke geheim zouden praten. En dat deden de twee voluit en uiterst grof en beledigend over Lotte. Maar ook over de rol die ze hebben gespeeld en hoe ze er met een zo laag mogelijke straf onderuit zouden kunnen komen. De gesprekken tussen de broers werden heimelijk getapt.

Quote De rechtbank realiseert zich dat geen enkele straf het gemis zal kunnen compense­ren dat de nabestaan­den hun leven lang nog zullen ervaren Jeugdrechter bij het uitspreken van het vonnis

Onherstelbaar leed

De twee hebben onherstelbaar leed veroorzaakt door het doden van Lotte. Ook het feit dat ze geen openheid van zaken hebben gegeven wie welke rol heeft gespeeld, rekent de rechtbank de twee zwaar aan. „De ouders en het broertje van Lotte hebben hun verdriet en woede op zeer indrukwekkende wijze onder woorden gebracht in hun slachtofferverklaringen. De rechtbank realiseert zich dat geen enkele straf het gemis zal kunnen compenseren dat de nabestaanden hun leven lang nog zullen ervaren. Dat is gruwelijk en daarom past alleen de zwaarst mogelijke straf”, zei de voorzitter.

Zwakbegaafd en een stoornis

Beide jongens zijn volgens deskundigen die hen observeerden, zwakbegaafd en hebben een ontwikkelingsstoornis. Daarom is behandeling in een jeugdinrichting (jeugd-tbs) op zijn plaats. De rechtbank gaat daar in mee. In de praktijk kan het er op neer komen dat de twee langere tijd behandeld moeten worden. Ook als ze meerderjarig zijn, kan de rechtbank gelasten dat de jeugd-TBS wordt omgezet in TBS. Dat betekent dat de twee niet zomaar binnen een jaar of twee jaar weer vrij over straat zullen lopen.

Volledig scherm De rechtbank veroordeelde donderdag twee broers tot jeugddetentie en jeugd-TBS voor hun betrokkenheid bij de dood van de 14-jarige Lotte uit Almelo. © videostill