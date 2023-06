‘Ze kiekt ons met de kont an’: Twenterand belooft beterschap na klagend Soweco-personeel

Aan de bak met twee containers vol kaarsres­ten voor de grot van Ans: ‘Ze moeten dag en nacht branden’

Grote‚ kleurrijke kaarsen branden de komende tijd volop in het Stilteplekje van Ans ten Doeschot. Ze zijn gemaakt door leerlingen van vso De Brug in Almelo. Oorspronkelijk op verzoek van Ans‚ inmiddels als onderdeel van de opleiding Creatief. Er is genoeg te doen, want er staan bakken vol resten, om nieuwe kaarsen van te maken. „En vooral restjes kapot slaan vind ik leuk.”