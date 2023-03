Zelfs CDA'ers snappen dat Tubbergen massaal op BBB stemt: ‘Dictaten werken hier gewoon niet’

met video Bikkels van De Passie overnach­ten op school­plein voor Syrië: ‘Heb onze kerstver­lich­ting meegenomen om het gezellig te maken’

Het zijn de bikkels van scholengemeenschap De Passie in Wierden. Dertien leerlingen van 12 tot en met 15 jaar trotseerden een nachtje de (vries)kou in zelfgemaakte onderkomens op het schoolplein aan de Akkerwal. Om een beetje te voelen en te beleven hoe de aardbevingsslachtoffers in Syrië na de ramp proberen te overleven.