ZGT draait na vondst dode vrouw weer normaal, personeel krijgt hulp en ondersteuning als daar behoefte aan is

column Een onsje minder met al die bijstand­trek­kers in Almelo, Arjen Maathuis heeft gewoon een punt

11 september Hij is niet bang, heeft lef, een dikke huid en roeit graag tegen de stroom in. Arjen Maathuis, een jonge dertiger, is bovendien ambitieus. Zowel persoonlijk als zakelijk. Hij is een volbloedpoliticus, geniet van het wethouderschap en is niet vies van publiciteit. Laat ik een voorspelling doen: ooit wordt hij burgemeester. Let maar op.