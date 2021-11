Ziekte sloopt Ilse DeLanges dansleraar Johan niet ‘slow’

column Uitsluiten van bevolkings­groe­pen onrecht­vaar­dig? Wie dat roept heeft boter op zijn hoofd

ALMELO - Het is een droevige constatering, maar ‘uitsluiten’ was hét woord van de afgelopen week. Want het al dan niet uitsluiten van ongevaccineerden in bepaalde sectoren van de maatschappij was met afstand het meest besproken onderwerp. Maar wie zegt uitsluiting van bevolkingsgroepen onacceptabel te vinden, heeft boter op zijn hoofd. Het is namelijk verbazingwekkend hoe goed we er al jaren tegen kunnen.

