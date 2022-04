Zijn de doorzoekingen van garageboxen in Almelo wel rechtmatig? Rechtbank Almelo stelt oordeel uit

ALMELO - Opsporingsambtenaren treffen 17 november niet alleen de benodigdheden voor een complete hennepkwekerij aan in een garagebox aan de Schaepmanstraat in Almelo. Ze vinden ook een omgebouwd gaspistool en andere onderdelen van vuurwapens aan. Vrijdagmiddag staan huurder Frans K. (57) en zijn maat Eddy ten H. (56) voor de rechter in Almelo.

De controle of eigenaren of huurders van garageboxen zich wel aan het bestemmingsplan houden. Dat is de wettelijke basis waarop Twentse gemeentes, met Almelo voorop, de strijd zijn aangegaan tegen de ondermijning van de maatschappij door de georganiseerde criminaliteit. En dus breken boa’s garagedeuren open, terwijl mensen van de politie, belastingdienst, douane maar ook de sociale recherche op de achtergrond gereed staan om toe te slaan als het nodig is.

Illegale activiteiten

Na de nodige vondsten van drugs, wapens en andere illegale activiteiten is burgemeester Gerritsen van Almelo optimistisch. Volgens hem gaat van de doorzoekingen een preventieve werking uit. Gerritsen en zijn collega-burgemeesters mogen positief zijn, het is nog maar de vraag wat de rechter ervan vindt. Duidelijk is in ieder geval dat de doorzoekingen zorgen voor discussie in de Almelose rechtbank. Dat wordt vrijdag duidelijk als Almeloërs K. en ten H. voor politierechter Arco Jordaans verschijnen. Ze zijn zonder advocaat verschenen en dat baart Jordaans zorgen. Want, maakt hij meteen bij aanvang duidelijk, ‘het is misschien niet verstandig om hier zonder advocaat te komen, er staat wel wat op het spel’.

En dat is, los van de vraag of de gemeente wettelijk juist handelde, een forse celstraf die de twee mogelijk boven het hoofd hangt. Het bezit van al dan niet omgebouwde vuurwapens kan zwaar bestraft worden, zeker omdat beide verdachten geen onbeschreven blad zijn voor justitie. Na meerdere veroordelingen worden de straffen steeds hoger. Geconfronteerd hiermee beginnen beiden te twijfelen. Ten H. zegt ‘zich van geen kwaad bewust te zijn’ en verwacht als vrij man de zaal te verlaten. Als hij beseft ‘in een benarde positie te zitten’ besluiten beiden dat het misschien toch beter is om een advocaat in de arm te nemen.

Drie rechters

De rechtszaak gaat uiteindelijk niet door. Niet alleen om K. en ten H. de kans te geven een advocaat in de arm te nemen, maar ook om de zaak door te verwijzen naar de meervoudige strafkamer waar niet één, maar drie rechters zich bezighouden met de vraag of de doorzoekingen wel legitiem waren. Op 16 mei gaat de zaak verder.