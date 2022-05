Zo regel je dat in Almelo; een (gratis) laadpaal voor je elektrische auto!

Eerst even wat cijfers. Er staan nu 33 openbare laadpalen in Almelo. Dit is te weinig voor het groeiende aantal elektrische auto’s. Daarom laat de gemeente er hoe dan ook 66 extra plaatsen, verspreid over Almelo. Maar dat kunnen er nog veel meer worden. Want als eigenaar van een elektrische auto kun je ook zelf een laadpaal voor in je omgeving aanvragen.