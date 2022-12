Zo viert heel Twente in het Oranje Stadion Tubbergen overwinning op de VS: dak vliegt bijna van oude sporthal

Massaal opspringen

Bij het WK in Qatar is dat niet anders. Het levert bij elk goal van Oranje geweldige beelden op, waarbij mensen massaal opspringen, schreeuwen, juichen en elkaar om de hals vliegen. „De sfeer was fantastisch, iedereen was door het dolle heen”, geniet Mark nog na.

Westerlingen over de vloer

Nagenoeg alle fans komen uit Twente. Nagenoeg, want bij het duel van Oranje tegen de VS zat er ook een groep uit IJmuiden en Amsterdam. „Ik heb nog even met ze gesproken”, vertelt Mark. „Ik vroeg of ze speciaal voor het Oranje Stadion Tubbergen kwamen of toevallig in de buurt waren. Het eerste, ze hadden van ons gehoord via een uitzending van het NOS journaal. De journaalploeg was aanwezig tijdens Nederland-Senegal, het eerste duel van Oranje op het WK.”